Marsilya'nın Gary Medel ısrarı devam ediyor

Marsilya, Beşiktaş’ın Şilili oyuncusu Gary Medel’in peşini bırakmıyor.

Gary Medel için Beşiktaş’a sunduğu 4 milyon euroluk teklifi reddedilen ekiplerinden , transferi gerçekleştirmeye yönelik ısrarını sürdürüyor.

Fanatik ’in haberine göre Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın takımdan gönderilmesine onay verdiği Gary Medel için Marsilya’dan 6 milyon euro talep ediyor.

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Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekipten aldığı senelik 2.3 milyon euroluk maaşının aynısını Marsilya’dan istiyor.

Copa America’daki performansıyla göz dolduran Medel için iki takım arasındaki pazarlıklar sürüyor.