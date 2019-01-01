Marsilya'nın Gary Medel ısrarı devam ediyor
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AA
Gary Medel için Beşiktaş’a sunduğu 4 milyon euroluk teklifi reddedilen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, transferi gerçekleştirmeye yönelik ısrarını sürdürüyor.
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Fanatik ’in haberine göre Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın takımdan gönderilmesine onay verdiği Gary Medel için Marsilya’dan 6 milyon euro talep ediyor.
Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekipten aldığı senelik 2.3 milyon euroluk maaşının aynısını Marsilya’dan istiyor.
Copa America’daki performansıyla göz dolduran Medel için iki takım arasındaki pazarlıklar sürüyor.