Marsilya’da PSG forması giymek yasaklandı!

Bouches-du-Rhône Eyalet Yönetimi, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı pazar günü Marsilya kentinde PSG forması giyilmesini yasakladı.

’da Olympique Marseille kulübünün ezeli rakibi PSG, pazar günü ’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde ile karşı karşıya gelecek.

Le Parisien’in haberine göre kentinin bağlı oldu Bouches-du-Rhône Eyalet Yönetimi, sokaklarda yaşanması olası gerginliğin önüne geçmek amacıyla o gün kentte PSG forması ve atkısıyla sokağa çıkmayı yasakladı.

Çarşamba günü maçından öne bir grup Olympique Marseille taraftarı kent sokaklarında yürüyüş yapmış ve PSG’yi hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.

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Bunun üzerine bir grup PSG taraftarı da sokaklara inmiş ve tutuklanma vakaları da yaşanmıştı.