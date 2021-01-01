Marsilya'da Andre Villas-Boas istifa etti

Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas istifa etmek istediğini söyledi, Marsilya'da bir dönem hızlıca sona erdi.

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, yönetime istifasını sundu.

İskoç temsilcisi Celtic'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi nedeniyle yönetimle ters düşen 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Uyandım ve sabah bir tarnsfer anlaşması gördüm. Bu kulübün politkasına katılamıyorum. Marsilya'dan hiçbir şey, para istemiyorum. Sadece ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Villas-Boas, sezon sonuna kadar kiralanan Ntcham'ın transfer listesinde bulunmadığını ve kendisine sorulmadan alındığını kaydetti.

2019 yılından bu yana Fransız ekibini çalıştıran deneyimli teknik adam, istifasıyla ilgili yönetimden henüz bir yanıt alamadığını bildirdi. Kulüp kısa bir süre sonra yaptığı açıklamayla istifayı kabul ettiğini vurgulamazken, teknik direktöre ceza verileceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Marsilya kurumuna ve onu her gün savunan çalışanlarına ciddi şekilde zarar veren eylem ve tutumların son zamanlarda tekrarlanması göz önüne alındığında, bu koruyucu karar kaçınılmaz hale geldi. Bugün bir basın toplantısında özellikle futboldan sorumlu genel müdür Pablo Longoria hakkında yapılan yorumlar kabul edilemez. Disiplin işlemlerinin ardından André Villas-Boas'a olası yaptırımlar uygulanacaktır."

Boas'ın görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2021

43 yaşındaki teknik direktör, geçen sezonun başında Marsilya'nın başına geçmişti. Portekizli, mavi-beyazlı takımla 60 resmi maça çıktı, 28 galibiyet ve 14 beraberlik elde etti. Boas'ın Marsilya'sı 18 kez yenilirken, bu mağlubiyetlerin 11 tanesi son dört ayda yaşandı.

Marsilya yarın (3 Şubat) lig maçında Lens ile karşılaşacak.