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Ligue 1

Marsilya'da Andre Villas-Boas dönemi

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（C）Getty Images
Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, Fransız kulübü Olympique Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Villas-Boas, profesyonel futbolculuk kariyeri olmadan adım attığı teknik direktörlükte Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Şanghay SIPG kulüplerinde görev yaptı.

Porto'yu 2011'de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Villas-Boas, motor sporları için teknik direktörlüğe ara verdiği 2017'nin kasım ayından beri takım çalıştırmıyordu.

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