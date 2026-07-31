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Marsilya, Suudi Arabistan Ligi'nden bir transfer için Hilal'e rakip oldu

Transfers
Marseille
Neom SC
M. Bulka
1. Lig
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan
Polonya

Fransa Ligi'nden resmi teklif

Suudi Arabistan basınında bugün cuma günü yer alan haberlere göre, Fransız kulübü Olympique Marsilya, Polonyalı kaleci Marcin Bulka'yı içinde bulunulan yaz transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla Suudi Arabistan ekibi Neom kulübünün yönetimiyle ciddi görüşmelere başladı.

"El-Şarku'l Avsat" gazetesi, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız kulübünün, geçen yaz Neom'a 2029'a kadar uzanan bir sözleşmeyle katılan kalecinin sözleşmesini satın almak için resmi bir teklif sunduğunu aktardı; bu da oyuncunun mevcut sözleşmesinde üç tam sezonu olduğu anlamına geliyor.

Gazete, Neom yönetiminin Marsilya'dan gelen teklifi dikkatle değerlendirdiğini, özellikle de Bulka'nın kulübün iddialı projesinin temel taşlarından biri olarak görüldüğünü belirtti. 

Kulübün kararı, kapsamlı bir teknik ve yatırım değerlendirmesine, ayrıca Fransız tarafından sunulan mali karşılığın büyüklüğüne bağlı olacak; önümüzdeki günlerde görüşmelerin nereye varacağı bekleniyor.

Görüşmeler, Polonyalı kalecinin sağlık durumu nedeniyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Oyuncu, Neom'a transfer olmasının hemen ardından ön çapraz bağlarında kopmayla sonuçlanan ağır bir sakatlık yaşamış ve bu sakatlık onu uzun süre sahalardan uzak tutmuştu.

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Bulka'nın adı, İtalyan ekibi Juventus'a gideceği yönündeki haberlerle gündeme gelen Faslı Yassine Bounou'ya olası bir alternatif olarak, bu yaz Suudi Arabistan ekibi Hilal'e transfer olmakla güçlü bir şekilde ilişkilendirilmişti.

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