Olympique Marsilya, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürüyor. Maaş faturasını azaltmayı ve transfer piyasasında yeni hamlelere alan açmayı hedefleyen kulüp, önümüzdeki haftalarda öne çıkan bazı oyuncularından ayrılmaya yönelebilir.

Foot Mercato sitesine göre Real Sociedad, Faslı milli oyuncu Nayef Aguerd ile anlaşma hattına güçlü bir şekilde girdi. İspanyol kulübü, Marsilya'nın mali durumunu iyileştirmek için yüksek maaşlı bazı oyuncularını satma isteğinden faydalanıyor.

Sitede ayrıca, 2024-25 sezonunda West Ham'dan kiralık olarak Real Sociedad forması giymiş olan Aguerd'in, piyasa değeri sebebiyle bu yaz gitmeye aday isimlerin başında geldiği belirtildi. Bu durum, Fransız kulübüne kasasını desteklemek için önemli bir mali gelir elde etme imkânı sağlayabilir.

Konu yalnızca Faslı savunmacıyla sınırlı değil. Raporlara göre Arjantinli kaleci Geronimo Rulli, Manchester City'ye transfer olmaya yaklaşırken, Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao da Marsilya kadrosunda beklenen değişiklikler çerçevesinde bir dizi kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu gelişme, Faslı milli savunmacının transfer döneminin başından bu yana birçok kulübün büyük ilgisini görmesinin ardından geldi. Bunların arasında oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren Katar ekibi El Sadd de yer alıyor. Ayrıca eski kulübü Fransız Rennes de, 15 milyon euro değerindeki serbest kalma bedeli geçtiğimiz temmuz ayının sonunda dolan Aguerd'e ilgi gösterdi.

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