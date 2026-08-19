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Rian Rosendaal

Çeviri:

Marsilya, her şeyin üstünde tek bir ligi tutan Timber'ın transferini görüşüyor

Transfers
Marseille
Q. Timber

Foot Mercato'nun çarşamba günü aktardığına göre Olympique Marsilya, Quinten Timber'ın olası transferi için FC Porto ile görüşüyor. Teknik direktör Francesco Farioli, ocak ayından bu yana Ligue 1'de forma giyen orta sahadan etkilenmiş durumda.

İddialara göre Timber'ın kendisi ise Premier Lig'de bir macerayı tercih ediyor. Marsilya ile sözleşmesi 2030'un ortasına kadar devam eden oyuncu için kısa vadede bir İngiliz kulübünün teklif yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Timber, bu yılın ocak ayında Feyenoord'dan 4,5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. O tarihten bu yana ön libero, Fransız devinin formasını 16 maçta giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.

Transfermarkt gazetecisi Sacha Tavolieri, geçen hafta Porto'nun 15 ila 18 milyon euro arasında bir teklif yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. Ancak Timber'ın Portekiz'de yeni bir başlangıca sıcak bakıp bakmadığı soru işareti.

Timber, yaz aylarının başlarında Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda görev yaptıktan sonra şu ana kadar L'OM ile hazırlık döneminde güçlü bir performans sergiliyor. İki hazırlık maçında bir gol ve bir asist üretti.

1. Lig
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OM
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Marseille, cuma günü Ligue 1'de yeni sezona başlayacak. Fransa'da açılış gününde Racing Strasbourg, Stade Vélodrome'da konuk olacak.

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