Marsilya, Cezayirli yeteneğine göz dikenlerin önünü kesti

Genç yetenekleriyle olan bağlılığını vurgulayan bir adımla Olympique Marsilya, Cezayirli gelecek vaat eden orta saha oyuncusu Yanis Selami'nin geleceğini netleştirdi ve takımla olan sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzattığını duyurdu.

Fransız kulübü bugün cuma günü, Marsilya'nın altyapı tesisinde yetişmiş 19 yaşındaki Selami'nin sözleşmesinin yenilendiğini ve önümüzdeki yıllarda takımla kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Marsilya, sosyal medya platformlarındaki resmi hesaplarından şu paylaşımı yaptı: "Altyapıdan yetişen Cezayirli orta saha oyuncusu, kulüple sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı."

Selami'nin sözleşme uzatımı, milli araya denk gelirken ve Marsilya'nın bu sezon zorlu bir başlangıç yaptığı bir dönemde geldi; böylece kulüp, genç oyuncuya olan güvenini teyit ederek ona kendi bünyesinde gelişimini sürdürme fırsatı verdi.















