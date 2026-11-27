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Perşembe akşamı Marseille'de ev sahibi takımın taraftarları deplasman tribününe girerek Levski Sofia taraftarlarını ağır şekilde darbetti. Çeşitli Fransız ve Bulgar basın kuruluşlarının haberlerine göre kadınlar ve çocuklar da saldırıya uğradı.

Perşembe akşamı Stade du Vélodrome'da Olympique Marseille ile Levski Sofia karşı karşıya geldi. Maç 1-0 sona erdi ancak karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konu saha dışındaki olaylardı.

UEFA, karşılaşmayı önceden yüksek riskli maç olarak sınıflandırmıştı. Bu nedenle maç için yalnızca 500 Bulgar taraftarın Marseille'e gitmesine izin verildi. Bu sayı, normalde uygulanan yüzde beşlik kontenjanın çok altındaydı.

Maç öncesinde şehirde bazı olaylar yaşandı ancak asıl büyük olaylar statta çıktı. Marseille taraftarları, karşılaşma başlamadan statta Levski Sofia oyuncularının ailelerine ve arkadaşlarına saldırdı.

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Bu grup, maça gelen 500 deplasman taraftarının bulunduğu tribüne kaçtı. Olaylar burada daha da büyüdü. Havai fişekler atıldı ve kavgalar çıktı. Görüntülerde bir kadının ağır şekilde darbedildiği görülüyor.

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Olaylarda 11 kişi yaralandı. Bunlardan üçünün başında ciddi yaralanmalar var ve durumları kötü.

Eski Bulgar futbolcu Nikolay Bohzov da stattaydı ve perşembe akşamı yaşadıklarını Bulgar basınına anlattı.

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VIP bölümünde saldırıya uğrayan Bohzov, ardından alt kata kaçtı. “Orada boğazıma dört bıçak dayadılar. Onlara dava açacağım. Her şeyi kaydettim.”

Maçın devre arasında UEFA güvenlik yetkilileri, karşılaşmanın durdurulması ihtimalini görüşmek üzere iki kulübün temsilcileriyle bir araya geldi ancak devam edilmesine karar verildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgar taraftarlara yönelik şiddeti en sert ifadelerle kınadı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Iotova ise olayları ‘kabul edilemez’ ve ‘sarsıcı’ olarak nitelendirdi. Açıklama yapılmasını ve sorumluluk üstlenilmesini talep etti. Olympique Marseille de durumdan üzüntü duyduğunu belirterek soruşturma başlattı.