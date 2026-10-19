Yunan ekibi Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Faslı milli futbolcu Azzeddine Ounahi'nin geçtiği detaylı tıbbi tetkikler, sahalardan uzun süre uzak kalacağını doğrulayan şok bir teşhisi ortaya koydu.

Bu sabah pazartesi günü yapılan manyetik rezonans görüntüleme sonuçları, Ounahi'nin sağ uyluğun arka adalesinde (biceps femoris) üçüncü derece şiddetli bir kas yırtığından muzdarip olduğunu ortaya koydu. Bu, sportif tıbbi protokollerde en karmaşık sakatlıklardan biri olarak sınıflandırılıyor.

Fas'ın Radio Mars sitesi, "Yunan kulübünün çevresine yakın" olarak nitelediği kaynaklara dayanarak, bu tür sakatlıkların iyileşme süresinin iki buçuk ila üç ay arasında değiştiğini aktardı. Bu da Ounahi'nin Fas Milli Takımı'nın bir sonraki kampına ve Atlas Aslanları'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 13 ve 17 Kasım 2026'da Fas'ta oynanması planlanan Nijer maçlarına kesinlikle katılamayacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Fas'ın Hesport sitesi, Yunan "Green Corner" sitesine dayanarak, bu sakatlığın Ounahi'yi Panathinaikos için 22 Ekim ile önümüzdeki 20 Aralık arasında uzanan ve Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ile UEFA Konferans Ligi müsabakalarını kapsayan 15 maçtan uzak tutacağını aktardı.

Bu süre zarfında Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 8 maçın yanı sıra Yunanistan Kupası'nda 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 maç oynayacak.

Ounahi'nin sakatlığı, Yunanistan Ligi müsabakaları kapsamında dün pazar günü Panathinaikos'un Asteras'ı beş gole karşılık bir golle yendiği maçta meydana geldi. Ounahi, Fas taraftarları ile Yunan ekibinin destekçileri arasında geniş çaplı endişeye yol açan bir görüntüyle sahayı sedyeyle terk etti.

Bu sakatlık, bu sezonun başından bu yana tüm müsabakalarda katıldığı 8 maçta 3 gol kaydeden Faslı yıldızın çıkışını kesintiye uğratıyor.