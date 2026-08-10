Boca Juniors'ın orta saha oyuncusu Arjantinli Leandro Paredes, Trabzonspor'un hizmetlerini almak için ön görüşmelere başlamasının ardından Türkiye Ligi'ne transfer olmaya yaklaştı. Arjantinli yıldızın takıma transferinin tamamlanması halinde, bu anlaşma onu Mısırlı Muhammed Salah ile bir araya getirebilir.

Türk "Haber61"sitesi, teknik direktör Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda Trabzonspor'un Paredes ile sözleşme şartlarını sormak amacıyla ilk resmi hamlesini yaptığını aktardı. Sitede, oyuncunun Türkiye'ye transfer olma fikrine önceki dönemlere kıyasla daha açık hale geldiği belirtildi.

Kaynak, Paredes'in mali taleplerinin yıllık 6 ila 7 milyon euro arasında değiştiğini, buna karşılık Boca Juniors'ın oyuncunun ayrılığına onay vermek için yaklaşık 10 milyon euro istediğini açıkladı. Oyuncunun Arjantinli kulüple sözleşmesi Aralık 2028'e kadar sürüyor.

32 yaşındaki Paredes'in Mısır futboluyla özel bir geçmişi var. Arjantinli oyuncu, iki takımın son 16 turunda karşılaştığı maçta Mısır Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinde belirleyici bir rol oynamıştı.

Maçın son anlarında, Mısır ve Arjantin 2-2 berabere iken Ömer Marmuş hızlı bir kontratakta ileri atıldı ve kaleci Emiliano Martinez ile karşı karşıya kalmak üzere olan Mahmud Hasan Trezeguet'ye pas göndermeye çalıştı. Ancak Paredes son anda pası okuyarak topu kesmek için araya girdi.

Arjantinli orta saha oyuncusunun bu müdahalesi maçın dönüm noktasına dönüştü. Ardından Arjantin bir kontratağa çıktı ve bu atak Enzo Fernandez'in galibiyet golünü kaydetmesiyle sonuçlandı; böylece Arjantin çeyrek finale yükseldi ve yoluna final maçına kadar devam etti.

O belirleyici an nedeniyle Paredes'in adı Mısır'da "Marmuş'un fatihi" olarak anıldı; çünkü Mısırlı forvet, maçın gidişatını tamamen değiştirebilecek tehlikeli bir fırsattan mahrum bırakılmıştı.

Salah anlaşmayı kolaylaştırabilir

Trabzonspor'un Paredes yönündeki hamlesi, Türk takımının yaşadığı büyük değişimlerin gölgesinde geliyor. Kulüp, Darwin Nunez'i kadrosuna katma yönündeki girişimlerinin yanı sıra Muhammed Salah gibi dünya çapında bir ismi de kadrosuna dahil etmeyi başardı.

"Haber61", Trabzonspor projesindeki bu büyük gelişmenin, önceki dönemlerde bu seçeneğe daha temkinli yaklaşan Paredes'i Türkiye'de oynama fikrine daha sıcak baktırdığına dikkat çekti.

Türk kulübü, Salah ve Nunez gibi isimlerin varlığından yararlanarak Paredes'i kadrosuna katılmaya ikna etmeyi umuyor. Özellikle oyuncunun uluslararası düzeyde büyük bir tecrübeye sahip olması, daha önce bir Şampiyonlar Ligi finali oynamış olması ve Arjantin Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olması bu umudu güçlendiriyor.

Paredes'in rakamları

Paredes, Boca Juniors ile istikrarlı bir dönem geçiriyor. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 18 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 2 gol atıp 3 gol asisti yaptı.

Oyuncu ayrıca Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda 7 maça çıktı ve unvanın sahibinin final maçına ulaşmasına katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Trabzonspor'un anlaşmayı bitirmeyi başarması halinde Paredes, Salah ile aynı kulüpte yeniden bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Bu adım, gelecek sezon güçlü bir şekilde mücadele etmeyi hedefleyen Türk kulübünün projesine dünya çapında yeni bir isim daha eklemiş olacak.