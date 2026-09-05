Aston Villa, Tottenham Hotspur ve Coventry City, Premier Lig'in ilk 3 haftası boyunca fileleri havalandırmayı başaramadı.

Opta istatistik ağı, 2026-2027 sezonunun, Premier Lig tarihinde 3 takımın ilk üç maçında herhangi bir gol atamadığı ilk sezon olduğunu belirtti. Bu takımlar Aston Villa, Coventry ve Tottenham.

Aston Villa, bu sezon Premier Lig serüvenine felaket bir şekilde başladı; Brighton'a 4-0 kaybettikten sonra Arsenal karşısında tek golle mağlup oldu, ardından Hull City ile golsüz berabere kaldı.

Tottenham ise Premier Lig'deki yolculuğuna Brentford'a 3-0 yenilerek başladı, sonra Newcastle'a 2-0 kaybetti ve Nottingham Forest ile golsüz berabere kaldı.

Coventry City, turnuvadaki ilk maçında Arsenal'e karşılıksız üç golle yenildi, ardından Hull City'ye karşılıksız tek golle mağlup oldu, daha sonra ev sahibi Manchester City karşısında aynı sonuçla kaybetti.

Tottenham kadrosunda, kısa süre önce Manchester City'den kiralık olarak ve sezon sonunda satın alma zorunluluğuyla takıma katılan Mısırlı oyuncu Omar Marmuş bulunuyor.

Marmuş, Spurs'ün son iki maçında, Newcastle ve Nottingham karşısında ilk 11'de yer aldı, ancak etkili bir katkı bırakmayı başaramadı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz