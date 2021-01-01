AEK Marko Livaja'yı serbest bıraktı

Adı sezon başında Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Marko Livaja serbest kaldı

Sezon başı ve devre arası transfer döneminde adı başta Fenerbahçe olmak üzere birkaç Süper Lig ekibiyle anılan Mark Livaja, Yunan ekibi AEK tarfından serbest bırakıldı.

Hırvat oyuncu bu sezon sahaya çıktığı 25 maçta 5 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Forvet oyuncusu sezon başında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti.

Geçen sezon Yunanistan Ligi'nde rakip kaleye en fazla şut atan ve en fazla şut pası veren AEK oyuncusu olan Livaja için kulübü 2 milyon Euro bonservis bedeli istemişti.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Hırvat oyuncu, Hajduk Split, Genoa, Inter, Atalanta, Rubin Kazan ve Las Palmas formları giymişti.