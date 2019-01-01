Marius Sumudica'dan Göztepe maçının hakemine tepki
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AA
Gazişehir Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.
Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:
"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da... Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."