Marius Sumudica'dan Göztepe maçının hakemine tepki

Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

Gazişehir Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:

"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da... Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."