Marius Sumudica: Taktiğimiz tuttu

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a karşı taktiklerinin tuttuğunu söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica, "Dürüst olmak gerekirse üç stoperle çıktık ve bu taktiğimiz tuttu. Geldiğimden beri üç stoperle oynamak istiyordum. Bugün en sonunda başardık. Beşiktaş'tan iyi oynadık, 7 puana ulaştık, çok mutluyum." dedi.

Oyuncularını kutlayan Sumudica, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galibiyet onların hakkıydı. Benim mesajımı iyi almışlar. Bütün hafta boyunca iyi çalıştık. Üç büyük puanı aldık. Büyük takıma karşı oynadık, bu yüzden üç büyük puan diyorum. Galibiyeti taraftarlarıma armağan ettiğim gibi, buradan bir mesaj vermek istiyorum. Gaziantep artık yeni bir takım doğurdu. Taraftarlarımızla artık bundan sonra birlikte olmalıyız. Hep beraber daha iyi sonuçlar alacağız."