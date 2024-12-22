Marius Sumudica, sportif direktörü soyunma odasından kovdu

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, Rumen takımının sportif direktörüyle kavga ettiği ileri sürüldü.

Sumudica, Süper Lig'de görev almıştı

Şimdi Rapid Bükreş'i çalıştırıyor

Sportif direktörü soyunma odasından kovduğu söyleniyor

NE OLDU? Süper Lig'de Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Rizespor ve Kayserispor'u çalıştıran ve yaptığı aykırı çıkışlarla hafızalara kazınan Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da da adından söz ettirmeye devam ediyor.

BÜYÜK RESİM: Sezon başında Rapid Bükreş'in başına geçen Sumudica'nın, takımının geçtiğimiz hafta oynadığı Gloria Buzau maçında sansasyonel bir olaya imza attığı söyleniyor. Gazeta Sporturilor'un haberine göre, Gloria Buzau maçından önce Rapid Bükreş Sportif Direktörü Daniel Sandu'nun soyunma odasına girmesi, Sumudica'yı çıldırttı.

Marius Sumudica, sportif direktör Sandu'ya son derece sert bir tepki gösterdi ve takımı çalıştırmaya başladığı günden bu yana soğuk bir ilişki yaşadığı kulüp yetkilisini bizzat ve zorla soyunma odasından kovdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından teknik heyet ile futbolculardan bazılarının araya girdiği ve olayın kavgaya dönüşmemesi için müdahale ettiği söyleniyor.

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Sandu'nun tepki vermeyip Sumudica'yı sakinleştirmeye çalıştığı ancak deneyimli teknik direktörün sesini daha da yükselterek sportif direktörü dövmekle tehdit ettiği iddia edildi.

Geçen hafta yaşanan olayın ardından ikili arasındaki gerginliğin devam ettiği, Daniel Sandu'nun perşembe günü Cluj ile oynanan Romanya Kupası maçında üzücü bir olay daha yaşanmaması adına futbolculardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığı söyleniyor.