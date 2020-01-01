Marius Sumudica özel jetle Türkiye'den ayrıldı

Kulübün şehri ve ülkeyi terk etmeyin açıklamasına rağmen Romanya'ya giden Sumudica, geri döneceğini açıkladı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerinin ertelenmesiyle birlikte Romanya'ya gitti. Rumen antrenör yardımcılarıyla birlikte özel jet kiralayarak 'den ayrıldı.

Sumudica yaptığı açıklamada, "Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemediğim için özel jetle Romanya'ya gittim. Ligde 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep FK benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.