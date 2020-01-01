Marius Sumudica: Gökhan Gönül'ü tebrik ediyorum

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kenan Özer'e ceza sahasında faul yaptığını hakeme söylediği için Gökhan Gönül'ü tebrik etti.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Sumudica takımının maça iyi bir giriş yaptığını söylerken; "İlk yarıda güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de biz de pozisyonlar yakaladık. Ama ikinci yarının başında anlamsız bir penaltı oldu, bunu anlayamadım." ifadelerini kullandı.

"VAR futbolu mahvediyor"

"VAR hakkında kesin bir görüşüm var artık. VAR futbolu mahvediyor. Sebebini anlayamıyorum. maçında iptal edilen bir golümüz, maçında tekrar edilmesi gereken bir penaltımız oldu ve bugün oyuncumun kolu vücuduna yapışık olmasına rağmen aleyhimize penaltı verdiler."

"Gökhan Gönül penaltı yaptığı söylemiş"

"Gökhan Gönül, Kenan ile pozisyonunda penaltı olduğunu hakeme söylemiş. Kendisini tebrik ediyorum dürüstlüğü için. Ama hakem sarı kartı Kenan'a gösterdi. Kenan bu kartla cezalı olduğu için haftaya oynayamayacak. Sahaya iki takım çıkıyor. Bırakın iyi olan kazansın. Bu şekilde VAR devam edebilir mi, çok merak ediyorum."

Kenan Özer: Gökhan Gönül dokunduğunu söyledi

Gökhan Gönül işe yaşadığı mücadelenin ardından penaltı beklemesine rağmen sarı kart gören ve gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı durumuna düşen Kenan Özer, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Penaltı pozisyonunda Gökhan Gönül hakeme, "Dokundum adama, kendini atmadı" dedi. Hâlâ "yok yok" diyor. Ne yok yok ya?! Futbolcularda sıkıntı yok. Sıkıntının kimlerde olduğu belli."