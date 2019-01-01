Marius Sumudica Gazişehir Gaziantep'te
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AA
TFF 1.Lig'i 5. bitirdikten sonra playoff'tan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, teknik direktörlük koltuğuna daha önce Kayserispor'da görev yapmış Marius Sumudica'yı getirdi.
Rumen teknik direktör en son Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştırıyordu.
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2017/2018 sezonunda 33 Süper Lig ve 8 Türkiye Kupası karşılaşmasında Kayserispor'un başında sahaya çıkan Sumudica, bu 41 maçın 18'inde galip gelmeyi başardı.
Sarı kırmızılı ekiple tüm kulvarlarda 9 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de 1.33 puan ortalaması yakaladı.
Ligin tek yabancısı
İkinci kez Türkiye'de görev yapacak olan Sumudica aynı zamanda an itibariyle Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü olacak