Marius Sumudica Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaştı.

TFF 1.Lig'i 5. bitirdikten sonra playoff'tan galip ayrılarak 'e yükselen , teknik direktörlük koltuğuna daha önce 'da görev yapmış Marius Sumudica'yı getirdi.

Rumen teknik direktör en son ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştırıyordu.

Süper Lig karnesi

2017/2018 sezonunda 33 Süper Lig ve 8 Kupası karşılaşmasında Kayserispor'un başında sahaya çıkan Sumudica, bu 41 maçın 18'inde galip gelmeyi başardı.

Sarı kırmızılı ekiple tüm kulvarlarda 9 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de 1.33 puan ortalaması yakaladı.

Ligin tek yabancısı

İkinci kez Türkiye'de görev yapacak olan Sumudica aynı zamanda an itibariyle Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü olacak