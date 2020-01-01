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Mario Mandzukic, Al Duhail'den ayrıldı

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Mario Mandzukic Al Duhail
Getty Images
Hırvat yıldız Mario Mandzukic, devre arasında transfer olduğu Katar kulübü Al Duhail’den ayrıldı.

Ocak ayında Juventus’tan ayrılarak Katar kulübü Al Duhail’e imza atan Mario Mandzukic’in bu macerası kısa sürdü.

34 yaşındaki Hırvat forvet, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Al Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Mandzukic, Al Duhail formasıyla çıktığı 7 maçta rakip ağları 1 kez sarsmıştı.

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    Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dev takımların formalarını giyen Mandzukic’in Avrupa’ya döneceği konuşuluyor.

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