Mario Lemina'dan Galatasaray için veda mesajı

Kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği merak edilen Lemina, Galatasaray'a veda etti.

'ın geçen sezon başında İngiltere'nin takımından kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Kariyerine 'de devam edip etmeyeceği merak konusu olan 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki tüm taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi gönderiyorum, gelecek yıllarda başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Premier Lig ekibi ile ismi anılan orta saha oyuncusu Lemina, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.