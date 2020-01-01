Mario Lemina: Sahada oynamayı özledik

Sarı-kırmızılı kulübün televizyonu GS TV'ye açıklamalarda bulunan Lemina, kendi çevresindeki insanların salgına yakalandığını belirterek, "Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var. Onlara uzaktan da olsa destek vermeye çalışıyorum. Arkadaşlarımın anneleri, babaları pozitif çıkıyor. Bize yakın insanlardan çıkıyor açıkçası hepimizin burada dikkat etmesi gerekiyor. Allah bizim yardımcımız olsun" diye konuştu.

"Sahada oynamayı özledik"

Sarı-kırmızılı kulübün kendilerine verdiği program doğrultusunda çalışmalarına evde devam ettiğini belirten Lemina, "Kulübümüz bize çalışma programı gönderdi, bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Bunlar daha çok fitness salonunda yapılacak olan çalışmalar ancak ben bunun üzerine daha fazla koyup kardiyo ve fiziksel kondisyonu artıracak çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Ekstra çalışmalar yapıyorum. İyi formdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Ancak tabii sahayı da özledik. Çünkü evde yapılan antrenman, top oyunları sahanın yerine geçmiyor ne yazık ki. Sahada oynamayı özledik." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte evde vakit geçirdiğini kaydeden Lemina, "Bunun yanında da yurtdışında işlerim var onları halletmeye çalışıyorum ev üzerinden. Oğlum evde, onunla oyunlar oynuyorum, diğer oğlum yurtdışında onunla görüntülü olarak görüşüyoruz. Onun haricinde sporumu aktif bir şekilde kardeşlerimle beraber yapıyorum. Antrenmanları evde yerine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Beslenme düzenine her zaman dikkat ettiğini söyleyen Lemina karantina sürecinde beslenme uzmanından gelen programa uyduğunu da belirterek şunları aktardı:

"Beslenme uzmanımız bize belli bir program gönderdi ama çok daha önce de ben dikkat ediyordum. Profesyonel oyuncular olarak beslenmemize dikkat etmemiz lazım çünkü ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi beslenme aracılığıyla alıyoruz. Ancak tabi yine de beslenme uzmanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum."

"Haberi aldığımızda hepimiz çok üzüldük"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktıktan sonra iyileşme süreçleri olumlu seyreden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim için dua ettiğini belirten Gabonlu oyuncu, "Haberi aldığımızda hepimiz çok üzüldük. Ben Allah'tan onları korumalarını diliyorum. Bir an önce eski hayatımıza geri dönüp, bir an öce sahaya geri çıkıp eski günlerimize dönmeyi diliyorum." şeklinde konuştu.

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Sağlık çalışanlarının bu süreçte çok cesurca çalıştığını belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Yaptıkları iş çok cesaret gerektiriyor ve çok cesaretli bir iş yapıyorlar. Onlara cesaretlerinden dolayı çok fazla güç ve sabır diliyorum. Çok fazla insana yardım ediyorlar, bizim de aynı şekilde onlara yardım etmemiz gerekiyor. Bu destekle de olabilir bağışlarla da olabilir. Onların sayesinde şu an da birçok hayat kurtuluyor. Bir gün normal hayatlarımıza döndüğümüzde ne kadar büyük bir iş yaptıklarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı taraftarlara da seslenen Lemina, "Taraftarlarımıza öncelikli olarak sabır diliyorum. Tüm söylenen sağlık kurallarına uymalarını istiyorum. Evde kalmalarını ve gereken bütün özeni göstermelerini istiyorum. İnşallah sahalara yakın bir zamanda döneceğiz ve birlikte tekrar sahalarda keyifli anlarımızı yaşayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.