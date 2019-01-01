Mario Lemina resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Mario Lemina'yı 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

, daha önce görüşmelere başlandığını duyurduğu Mario Lemina'nın transferini resmen tamamladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray, Gabonlu orta sahanın transferini sosyal medya hesabından da aşşağıdaki gibi duyurdu:

🤝 Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/0RyBkFIfJy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019

Mario Lemina, geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçında görev aldı.