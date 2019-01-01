Mario Lemina, PSG maçında yok!
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 1 Ekim Salı günü Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış; Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.
26 yaşındaki Gabonlu futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine dair bir bilgi henüz verilmedi. Lemina, bugüne kadar sarı kırmızılı forma ile toplamda 4 karşılaşmada görev alabildi.