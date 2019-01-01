Mario Lemina: Mide bulantısı yaşadım

Galatasaray'ın transferin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina, Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'ın yeni transferi Lemina, sarı kırmızılı taraftarlar ile buluştuğu 30 dakika sahada kalabildi.

Gabonlu oyuncu karşılaşmasının 30. dakikasında yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Lemina yaşadığı bir pozisyon sonrasında teknik heyete karnını gösterirken kameralara yansıdı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce de karın kaslarında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

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"Mide bulantısı yaşadım"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Lemina, ciddi bir sorun yaşamadığını söyledi.

Lemina, "Şu anda iyiyim. Fiziksel problemim yok, maç sırasında mide bulantısı yaşadım. Bazen böyle şeyler olabiliyor, sorun yok" ifadelerini kullandım.