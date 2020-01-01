Mario Lemina: Galatasaray'da kalmak istiyorum

Southampton'dan kiralanan Lemina, tıpkı Felipe Melo gibi, Galatasaray tarihine adını yazdırmak istediğini söyledi.

'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı kırmızılı ekipte kalmak istediğini söyledi.

Sezon başında 'dan kiralanan Lemina, bu sezon ligde 17, Şampiyonlar Ligi ve Kupası'nda ise dörder maçta şans buldu ve Teknik Direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerden biri olmayı başardı.

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün sorularını yanıtlayan Lemina, gelecek sezon da Galatasaray formasını giymek istediğini söyledi.

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26 yaşındaki futbolcu, "Her gün taraftarlarımızdan güzel mesajlar alıyorum. Ben de onlara karşı büyük bir bağ ve sevgi duyuyorum. Kalmak ister miyim? Bence bu soruyu sormaya gerek yok. İsmimi, bu kulübün tarihine yazdırmayı umuyorum. Evet, kiralık bir oyuncu olarak geldim ama umarım bu şekilde devam etmez." şeklinde konuştu.

"Umarım Melo gibi olurum"

Felipe Melo ile karşılaştırılmasına değinen Lemina, "Melo ile karşılaştırılmayı sık sık duyuyorum. Melo, kulübün ve taraftarın gönlünde yer etmiş bir oyuncu, onunla karşılaştırılmak gurur verici. Umarım ben de onun gibi yer edebilirim." dedi.

Mario Lemina şampiyonluk yolundaki en zorlu rakipleriyle ilgili soruya ise "Sürecin nasıl olacağını görmek için bekliyorum. Çok zor olacak. Bana göre kalan maçlarda karşılaşacağımız en zorlu takım olacaktır." yanıtını verdi.