Premier Lig

Mario Lemina, Fulham'a yakın

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Mario Lemina Galatasaray
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina’nın yeni adresinin Fulham olması bekleniyor.

France Football’ın haberine göre Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham, Mario Lemina’nın transferi konusunda bu futbolcunun kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. 

Bir aksilik yaşanmaması halinde Lemina’nın yeni sezonda Fulham forması giyeceği kaydedildi.

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26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 28 resmi maçta görev alıp 1 gol atmıştı.

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    Aslan, Gabonlu oyuncunun kiralık sözleşmesindeki 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

    Öte yandan Lemina ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği konuşuluyordu.

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