Mario Lemina, Fulham'a yakın

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina’nın yeni adresinin Fulham olması bekleniyor.

France Football’ın haberine göre Premier Lig’in yeni ekiplerinden , Mario Lemina’nın transferi konusunda bu futbolcunun kulübü ile anlaşmaya vardı.

Bir aksilik yaşanmaması halinde Lemina’nın yeni sezonda Fulham forması giyeceği kaydedildi.

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26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 28 resmi maçta görev alıp 1 gol atmıştı.

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Aslan, Gabonlu oyuncunun kiralık sözleşmesindeki 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Öte yandan Lemina ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği konuşuluyordu.