Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Yeni Malatyaspor maçını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Lemina'nın Fenerbahçe karşısında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor.

Süper Lig'in 22. haftasında 'u 1-0 mağlup eden ve rakiplerinin puan kaybettiği haftayı üç puanla kapatarak zirve yolunda önemli bir adım atan , Mario Lemina'dan gelen haberle sarsıldı.

Mücadelenin bitmesine dakikalar kala sağ arka adalesinde sıkıntı yaşayan başarılı futbolcu, acılar içerisinde yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Son haftalarda gösterdiği performansla Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında bulunan Lemina'nın gelecek hafta oynanacak derbisinde oynayıp oynamayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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Terim'den açıklama

Maç sonunda yaptığı değerlendirmede Lemina'nın sakatlığına dair konuşan Terim ise, "Doktorla konuşunca arka adalesinde sorun olduğunu öğrendim, çok iyi bir haber değil. Lemina bizim için önemli bir oyuncu, rolü de herkesin yapabileceği bir rol değil. Umarız ciddi bir şeyi yoktur ancak olmazsa da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.