Mario Lemina cezalı duruma düştü
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AA
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.
Galatasaray karşılaşmayı Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün attığı gollerle 3-0 kazandı.
Mücadelenin 63. dakikasında sarı kırmızılı ekibin oyuncusu Mario Lemina, rakibi Levan Shengelia'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Koray Gençerler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor karşılaşmalarının ardından bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü.
Gabonlu oyuncu, takımının gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmada ceza nedeniyle forma giyemeyecek.