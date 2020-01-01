Mario Lemina cezalı duruma düştü

Konyaspor karşısında sarı kart gören Lemina, gelecek hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında Galatasaray'ı yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 19. haftasında , İttifak Holding 'a konuk oldu.

Galatasaray karşılaşmayı Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün attığı gollerle 3-0 kazandı.

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Mücadelenin 63. dakikasında sarı kırmızılı ekibin oyuncusu Mario Lemina, rakibi Levan Shengelia'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Koray Gençerler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Gaziantep FK, ve karşılaşmalarının ardından bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü.

Gabonlu oyuncu, takımının gelecek hafta Hes Kablo 'u konuk edeceği karşılaşmada ceza nedeniyle forma giyemeyecek.