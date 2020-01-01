Mario Lemina: Bu hikaye bitmedi
Galatasaray'ın 2019-20 sezonu öncesi Premier Lig ekibi Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, sarı kırmızılı ekibe teşekkür mesajı yayınladı.
Gabonlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray forması giymekten gurur duyduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"Ne yıl ama... Buraya geldiğim ilk günden itibaren beni el üstünde tuttunuz. Bu sezonun beni kişisel olarak olgunlaştırdığını söylemekten mutluluk duyuyorum. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum."
"Bu hikaye bitmedi"
"Herkese teşekkür ediyorum. Sezonun ikinci yarısında sizi gerçekten çok özledik. Takım arkadaşlarıma, teknik direktörümüze ve tüm ekibe teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum, yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi."