Mario Balotelli transferi gerçekleşirse kariyerinde bir ilki yaşayacak

Adana Demirspor'a veda eden Mario Balotelli kariyerinde ilki yaşayacağı sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti

Sürpriz bir transfer iddiası var

Gerçekleşmesi halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak

NE OLDU? Adana Demirspor'daki ikinci döneminde serüvenini noktalayan Mario Balotelli kariyerinde yeni sayfalar açmanın peşinde. Brezilya basınından UOL'un haberine göre Corinthians, Mario Balotelli'nin menajeriyle görüşmeler yürütüyor.

BÜYÜK RESİM: Flamengo da yakın geçmişte Balotelli için girişimde bulunmuştu. Ancak Corinthians bu hamleyi bitirmek için yol haritasını çizdi. Corinthians'ın transferi noktalaması halinde Mario Balotelli kariyerinde ilk defa Brezilya'da top koşturacak.

Mario Balotelli'nin imza parası ve komisyonların yanı sıra aylık 1.5 milyon Brezilya Reali'nin (260 bin euro) üzerinde bir aylık maaş talep ettiği söyleniyor. Bu da yıllık en az 3.12 milyon euroya denk geliyor.

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UOL'da köşe yazarlığı yapan Renato Maurício Prado, Balotelli transferini şu sözlerle değerlendirdi: "Bu çok saçma! Balotelli'yi getirmektense kimseyi getirmemek daha iyi. Balotelli'nin maaşının ne kadar olacağını bir düşünün. Bu sezon onun 2-3 maçını izledim. Yıllar önceki Balotelli olmaktan çok uzak. Yaşlandı ve artık aynı ritme, hıza sahip değil. Böyle çılgın bir hamle yapacaksan Gabigol'ün peşinden git. Maliyeti benzer olacaktır."