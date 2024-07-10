Mario Balotelli transferi gerçekleşirse kariyerinde bir ilki yaşayacak

- Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti
- Sürpriz bir transfer iddiası var
- Gerçekleşmesi halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak
NE OLDU? Adana Demirspor'daki ikinci döneminde serüvenini noktalayan Mario Balotelli kariyerinde yeni sayfalar açmanın peşinde. Brezilya basınından UOL'un haberine göre Corinthians, Mario Balotelli'nin menajeriyle görüşmeler yürütüyor.
BÜYÜK RESİM: Flamengo da yakın geçmişte Balotelli için girişimde bulunmuştu. Ancak Corinthians bu hamleyi bitirmek için yol haritasını çizdi. Corinthians'ın transferi noktalaması halinde Mario Balotelli kariyerinde ilk defa Brezilya'da top koşturacak.
Mario Balotelli'nin imza parası ve komisyonların yanı sıra aylık 1.5 milyon Brezilya Reali'nin (260 bin euro) üzerinde bir aylık maaş talep ettiği söyleniyor. Bu da yıllık en az 3.12 milyon euroya denk geliyor.
UOL'da köşe yazarlığı yapan Renato Maurício Prado, Balotelli transferini şu sözlerle değerlendirdi: "Bu çok saçma! Balotelli'yi getirmektense kimseyi getirmemek daha iyi. Balotelli'nin maaşının ne kadar olacağını bir düşünün. Bu sezon onun 2-3 maçını izledim. Yıllar önceki Balotelli olmaktan çok uzak. Yaşlandı ve artık aynı ritme, hıza sahip değil. Böyle çılgın bir hamle yapacaksan Gabigol'ün peşinden git. Maliyeti benzer olacaktır."