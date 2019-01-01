Mario Balotelli resmen Marsilya'da

Son olarak Nice forması giyen Mario Balotelli'nin yeni durağı resmen belli oldu.

Adı sık sık Türk kulüpleriyle de anılan Mario Balotelli'nin yeni adresi kesinlik kazandı.

İki buçuk sezondur Ligue 1 ekiplerinden Nice'te top koşturan ancak son zamanlarda kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle gönderilmesi kesinleşen İtalyan golcü, Fransa'da kaldı.

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Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya, bir süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu. Marsilya'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoyla Balotelli'nin transferi resmen açıklandı.

Nice ile sözleşmesini fesheden ve bedelsiz olarak Marsilya'ya katılan Balotelli, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı formayı giyecek.

Deneyimli golcü geçmişte Inter, Milan, Liverpool ve Manchester City gibi kulüplerin de formasını giymişti.