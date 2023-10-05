Mario Balotelli, PSG'de forma giymek için şart koştu

Marsilya ve Nice'in eski yıldızı Mario Balotelli, Paris Saint-Germain'de forma giymek için şartını açıkladı.

Balotelli, PSG forması giymeyeceğini söyledi

Bunun için 10 milyon euro istiyor

Balotelli yeni sezonda Adana Demirspor'da

NE OLDU? Daha önce Marsilya ve Nice formaları terleten Mario Balotelli, Paris Saint-Germain'de bu yüzden forma giymek istemeyeceğini söyledi. Ancak bazı şeyler karşısında PSG forması giymeye ikna olabilir.

NE SÖYLENDİ? TvPlay'ye konuşan Mario Balotelli, "PSG'den teklif gelse gider misin?" sorusuna, "İmkanı yok, olamaz çünkü ben Marsilya ve Nice'de oynadım bu yüzden bu mümkün değil" şeklinde yanıt verdi. Moderatörün PSG'ye gitmem cevabı üzerine "Peki 10 milyon Euro maaş teklif etseler?" sorusu üzerine 33 yaşındaki golcü şunları söyledi: "Elbette oynarım. Bu durumda hemen kabul ederim çünkü 10 milyon Euro karşılığında kardeşimin takımına bile katılır ve orada oynarım"

BÜYÜK RESİM: Mario Balotelli’nin kardeşi Enock Barwuah, Türkiye’deki kısa süreli Adana Demirspor ve Menemenspor maceralarının ardından geçen yıl İtalya Amatör Ligi’ndeki Rovato Calcio’da forma giymeye başlamıştı.

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BALOTELLI İÇİN SIRADA NE VAR? Sezon başında olaylı bir şekilde İsviçre ekibi Sion'dan ayrılan Mario Balotteli, Adana Demirspor'a geri dönmüştü. Yeni sezonda bir maça çıkan Balotelli'nin iki golü var.