Mario Balotelli: Messi'yi Ronaldo ile kıyaslamayı bırakın

İtalyan oyuncu Mario Balotelli, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki kıyaslamanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

’nın 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mario Balotelli, Arjantinli oyuncuya övgüler yağdırdı.

>>> Game of Thrones oyuncuları hangi takımı tutuyor?

Lionel Messi ile ’nun isimlerinin aynı cümle içerisinde kullanılmaması gerektiğini savunan Balotelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Futbolun iyiliği adına Messi’yi ’un 7 numaralı oyuncusuyla kıyaslamayı bırakın” ifadelerini kullandı.

Bu sezon ’de Nice ve formalarını giyen Mario Balotelli, forma giydiği toplam 22 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.