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Mario Balotelli: Messi'yi Ronaldo ile kıyaslamayı bırakın

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(C)Getty Images
İtalyan oyuncu Mario Balotelli, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki kıyaslamanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Barcelona’nın Liverpool 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan Lionel Messi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mario Balotelli, Arjantinli oyuncuya övgüler yağdırdı.

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Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun isimlerinin aynı cümle içerisinde kullanılmaması gerektiğini savunan Balotelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Futbolun iyiliği adına Messi’yi Juventus’un 7 numaralı oyuncusuyla kıyaslamayı bırakın” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fransa Ligue 1’de Nice ve Marsilya formalarını giyen Mario Balotelli, forma giydiği toplam 22 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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