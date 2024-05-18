Mario Balotelli'den Sergen Yalçın'a: "Bedelini ödedi"

Balotelli, Sergen Yalçın'a karşı yaptığı gol sevincinde deneyimli teknik direktörün kendisi hakkındaki sözlerinin bedelini ödediğini düşünüyor.

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli attığı golden sonra Sergen Yalçın'ın karşısında yaptığı harekete açıklık getirdi.

KAFA Sports YouTube kanalına konuk olan 33 yaşındaki golcü kendisine gösterilen fotoğrafları yorumlarken yaklaşık üç yıl sonra, 3-3 biten Beşiktaş maçındaki olayı anlattı.

NE OLMUŞTU? 2021-22 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takım son yarım saate 3-0 önde girdiği maçta kalesinde gördüğü üst üste gollerle galibiyeti kaçırdı ve maç 3-3 bitti.

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O gün bir gol atıp bir de asist yapan Balotelli takımının ikinci golüne imza atmıştı. Balotelli attığı golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareketlendi ve Sergen Yalçın'ı işaret ederek başını gösterdi. İtalyan yıldızın bu hareketi geçmişte yaşanan bir olaydan kaynaklanıyordu.

Balotelli, Manchester City'de oynarken bir hazırlık maçında müsait pozisyonda kaleye şut atmak yerine topukla gol atmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Bu ilginç denemenin ardından Roberto Mancini onu derhal kenara aldı. O yıllarda futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın bu olay konuşulurken, "Bu çocuğun beyni yok" demişti.

NE SÖYLENDİ? Balotelli, Sergen Yalçın'ın bu sözlerini Beşiktaş maçına çıkmadan hemen önce kulüp çalışanları aracılığıyla öğrendi. Bu durum kendi deyimiyle İtalyan futbolcuyu hırslandırdı: "Önceden tanımıyordum bile. Yıllar önce bana aptal demiş. Ben de sinirlendim çünkü beni tanımıyor ama bana aptal demiş. Ben de onun takımını dağıtıp yanıldığını göstermek istedim. O gün normalde oynamayacaktım. Hatta kafilede bile olmamam gerekiyordu. Bunu gördükten sonra 'Oynayacağım' dedim."

"Eğer yıllar önce böyle konuşmamış olsaydı belki de bu maçı kazanırdı çünkü ben oynamayacaktım. Geçmişte saçma bir şey söylemiş ve bedelini ödedi. Bu yaptığım sevinç tamamen o kişiye karşı. Yoksa Beşiktaş takımı, atmosferi ve taraftarları hoşuma gidiyor. Onlara saygı duyuyorum ama bu kişiye saygı duymuyorum"

BÜYÜK RESİM: Bu olay yaşandığında Sergen Yalçın teknik direktörlük yapmıyordu. Kariyerinin zirvesini geçiren Balotelli ise gelecekte Türkiye'de oynayacağını muhtemelen hayal bile etmiyordu. Ancak yıllar sonra kader onları rakip yaptı ve Balotelli kendine has üslubuyla Sergen Yalçın'a yanıt verdi. İtalyan futbolcu, "Bu hareketi yaptığın için pişman mısın?" sorusunu da kendine özgü tarzıyla yanıtlıyor: "Pişmanlık mı? Neyse ki 3-3 oldu. 4-3 yapabilmiş olsaydık daha farklı olurdu"