Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Cidde'de Al Taawoun'un 3-1 yenilmesinin ardından oyuncularına iki gün izin verme kararı almasıyla Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, önümüzdeki salı günü antrenmanlara yeniden başlayacak.

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Suudi Arabistan gazetesi "Arriyadiyah", izin kararının takımdan iki oyuncuyu kapsamadığını yazdı. Brezilyalı stoper Roger Ibanez ile sol bek Zakaria Hawsawi, iyileşip takım antrenmanlarına dönme çabaları kapsamında sağlık ekibinin gözetiminde rehabilitasyon programlarını sürdürdü.

Ibanez, iki hafta önceki cuma günü 9. haftadan ertelenen klasikte Al Nassr ile oynanan maçta uylukta kas zorlanması yaşamasının ardından Al Ahli'nin Katar ekibi Al Shamal ve Al Taawoun karşısındaki son iki maçında forma giyememişti.

Zakaria Hawsawi ise Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Grubu kapsamında pazartesi günü oynanan Al Shamal maçında yedek kulübesinde kalmış, ardından dizindeki ağrılar nedeniyle Al Taawoun maçının kadrosunda yer almamıştı.

Al Ahli'nin, ligin 14. haftasında önümüzdeki cuma günü oynanacak Al Faisaly maçının hazırlıklarına başlamak üzere salı akşamı Cidde'deki kendi sahasında antrenmanlara yeniden başlaması bekleniyor.

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Roshn Suudi Ligi'nde yeniden galibiyet serisi yakalayan ve Al Nassr ile Al Taawoun'u aynı skorla (3-1) art arda yenen takım, bu maça yüksek moralle çıkacak.

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Al Ahli puanını 27'ye yükselterek puan tablosunda dördüncü sıraya yerleşti. Ancak takım bu iki maç arasında, son iki sezonda şampiyon olduğu Asya turnuvasında deplasmanda Katar ekibi Al Shamal'a 3-2 yenilerek tökezledi.

Sportif direktörlük için 3 Avrupalı aday yarışıyor

Öte yandan Al Ahli Kulübü Şirketi yönetimi, yeni bir sportif direktör arayışında yeni bir adım attı ve seçeneklerini, bu sezon görevi üstlenmeye aday üç Avrupalı isme indirdi.

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"Arriyadiyah" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Al Ahli yönetimi şu anda üç dosyayı inceliyor. Amaç, nihai kararı vermeden önce adayları karşılaştırarak kulübün sportif projesinin gereksinimlerine en uygun ismi seçmek.

Yönetim bu dosyayı mümkün olan en kısa sürede kapatmak istiyor, ancak aynı zamanda aceleci davranmak istemiyor ve göreve en uygun yetkinlikteki ismin seçilmesini garanti altına almak için değerlendirme sürecine gereken zamanı tanıyor.

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"Arriyadiyah", 16 Kasım'da icra yönetiminin 20 Avrupalı adaydan oluşan bir listeye sahip olduğunu ve bunların bir kısmıyla ön görüşmelere başlandığını, ancak o aşamada müzakerelerde ileri bir noktaya gelinmediğini duyurmuştu.

Gazete daha önce, 22 Ekim'de, sportif direktör seçim sürecini kulübün yönetim kurulunun CEO ile koordineli şekilde ve sportif yetenek transferinde uzmanlaşmış dış danışmanlardan destek alarak yürüttüğünü belirtmişti.

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Bu hamle, Osama Hawsawi'nin Rui Pedro'nun yerine vekaleten sportif direktörlük görevine gelmesinden yalnızca 24 gün sonra, 27 Eylül'de, A takımla ilgili bazı dosyalar ve yetkiler konusunda kulüp yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa etmesinin ardından geldi.

Al Ahli Kulübü Şirketi, Portekiz ekibi Benfica'dan gelen Pedro'yu sportif direktör olarak atadığını 2 Ekim 2025'te duyurmuş, ancak takımın Roshn Suudi Ligi'nde Al Kholood ve Al Hilal'e karşı aldığı yenilgilerin ardından eylül ayında görevine son vermişti.

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Böylece Al Ahli yönetimi, sportif direktörlük koltuğunda art arda yaşanan değişikliklerle geçen bir dönemi kapatmaya yaklaşırken taraftarlar, yeni yöneticinin kim olacağını, bu dosyadaki yönetsel istikrarsızlığa son verip veremeyeceğini ve kulübün önümüzdeki dönemdeki hedeflerine katkı sağlayıp sağlayamayacağını merakla bekliyor.