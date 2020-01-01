Mariappa, koronavirüse yakalandığını itiraf etti

Watford'lu Adrian Mariappa, egzersiz ve yürüyüş dışında evden çıkmadığını ancak koranavirüse yakalandığını açıkladı.

Premier Lig ekibi 'da forma giyen Adrian Mariappa, takımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcunun kendisi olduğunu açıkladı.

33 yaşındaki savunma oyuncusu, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Test sonucum pozitif çıktığından beri koronavirüsü nasıl kapmış olabileceğimi düşünüyorum. Benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü birkaç egzersiz ve çocuklarla yürüyüş dışında evden çok çıkmadım." ifadelerini kullandı.

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Herhangi bir semptom göstermediğini kaydeden Mariappa, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

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Watford, bir futbolcu ve iki çalışanın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve bu kişilerin 7 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

Premier Lig'de koronavirüse yakalanan 6 kişiden birinin 'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.