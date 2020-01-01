Mariano Galatasaray'da son antrenmanına çıktı
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AA
Galatasaray'da bir veda daha. Dün Selçuk İnan'la vedalaşan sarı-kırmızılı ekip, bugün de Mariano'yu uğurladı.
Sarı kırmızılı takımın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.
Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!"
34 yaşındaki sağ bek, bu sezon Süper Lig'de 28 maça çıkarken 5 asist yaptı.