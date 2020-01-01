Mariano Galatasaray'da son antrenmanına çıktı

Sarı kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, son antrenmanına çıkarak takımla vedalaştı.

'da bir veda daha. Dün Selçuk İnan'la vedalaşan sarı-kırmızılı ekip, bugün de Mariano'yu uğurladı.

Sarı kırmızılı takımın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

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"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.

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Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!"

34 yaşındaki sağ bek, bu sezon Süper Lig'de 28 maça çıkarken 5 asist yaptı.