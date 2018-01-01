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Mariano Flamengo'ya gidiyor! Son söz Galatasaray'da

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twitter.com/GalatasaraySK
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Mariano, devre arasında Flamengo'ya gidiyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğunda pay sahiplerinden biri olan Mariano için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FOX Sports'a konuşan Fabio Sormani, "Mariano %99.9 Flamengo'da diyebiliriz. Açıklanması an meselesi. Flamengo'nun o bölgeye bir takviyeye ihtiyacı vardı ve Mariano o bölge için kesinlikle en doğru isim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından önemli maçların çoğunda tercih edilmeyen Mariano'nun da transfere sıcak baktığının altı çizildi.

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Brezilyalı yıldızın Flamengo'ya transfer ücreti hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Mariano bu sezon Galatasaray ile 17 maça çıkarken, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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