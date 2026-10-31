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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Maresca: Mağlubiyetten daha iyi bir sonucu hak ediyoruz, kolay goller yiyoruz

M.City - Brighton & Hove Albion
M.City
Brighton & Hove Albion
Premier Lig
E. Maresca
İngiltere
İtalya

Bireysel hatalar futbolun bir parçasıdır

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, takımının Premier Lig'in dokuzuncu haftasında sahasında konuk ettiği Brighton'a 1-0 mağlup olmasını değerlendirdi.

BBC ağının yayımladığı açıklamalarında İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Durum biraz tuhaf. Deplasmandaki Aston Villa maçının ardından hissettiğim duygunun aynısını yaşıyorum. Daha iyi bir sonucu hak edecek kadar iyi oynadık, ama bunu geride bırakıp maçları kazanmaya çalışmalıyız."

Maresca sözlerine şöyle devam etti: "İyi sayıda hücum girişimi ürettik. Bazen kale önünde daha isabetli olmanız ve gol atmanız gerekiyor, ama fırsatlar üretmemiz önemli."

"Açıkçası her şeyi yaptık. Oyuncuların tutumu iyiydi ve bu konuda ya da performans konusunda herhangi bir eleştirim yok. Oyuncular sonuna kadar savaştı, bir sonraki sefer şansın bize biraz daha gülmesini umuyoruz" dedi.

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Manchester City, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 9 maçta 10 gol yedi; bu, Arsenal'ın kalesinde gördüğü gol sayısının iki katı.

Savunma hattındaki bireysel hatalar birikmeye başladı; nitekim Brighton maçının kadrosundan çıkarılan Marc Guéhi ile Gianluigi Donnarumma, Aston Villa karşılaşmasındaki bazı hataların sorumluluğunu taşırken, Brighton önündeki hataya sebep olan ise Matheus Nunes oldu.

Bireysel hataların sebepleri sorulduğunda Maresca, "Neden mi? Bazen oluyor işte" diye yanıt verdi.

Ve ekledi: "Maalesef bu hatalar oyuncularımızdan kaynaklanıyor, ama bence bunlar oyunun bir parçası, futbolun bir parçası. Çoğu zaman bize karşı da yaşanan şeyler bunlar."

Maresca, "Neyi geliştirebileceğimizi analiz etmeli, sonra da bunu geride bırakmaya çalışmalıyız" vurgusunu yaptı.

Maresca, orta sahadaki tercihleri hakkında ise şunları söyledi: "Maçın fiziksel geçeceğini öngörmüştüm. Rakibin oyununu analiz ettim ve maçlarını izledim; bireysel baskıya ve sert ikili mücadelelere dayanan bir takım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Fiziksel güce sahip 3 oyuncuyla başlamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum, ayrıca son yirmi ya da otuz dakikada Rayan Cherki, Alan ve Phil Foden'ı oyuna dahil ederek takıma tazelik katacak değişiklikler yapmayı da düşünüyordum."

Erling Haaland yeterince gerçek fırsat bulamazken, Iliman Ndiaye vasat bir maç çıkardı ve her devrede Manchester City'nin en net fırsatlarını harcadı.

Maresca bu konuda şunları söyledi: "Ayrıca şu an itibarıyla Premier Lig'de attığı gol sayısı bakımından ikinci en iyi takım olduğumuzu düşünüyorum."

Ve ekledi: "Bu, gol attığımız anlamına geliyor, ama şu an itibarıyla önleyebileceğimiz kolay goller yiyoruz ve bir sonraki maçta bundan kaçınabilmeyi umuyoruz."

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