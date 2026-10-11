Manchester City teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca, takımının Liverpool karşısında ilk yarıda zorlandığını, ancak Citizens'in performansının ikinci yarıda büyük ölçüde geliştiğini vurguladı.

Manchester City, pazar akşamı Anfield'da oynanan İngiltere Premier Lig'in altıncı hafta maçında Liverpool'u 3-0 yenmeyi başardı.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'in 62. dakikada kırmızı kart görmesine kadar skor 0-0'ı gösteriyordu. Bu dakikadan sonra Manchester City üst üste 3 gol kaydederek karşılaşmanın kaderini belirledi.

Maresca, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Koşullar son derece zordu, atmosfer de zorlu bir atmosferdi. İlk yarıda zorlandık, topa sahip oluyorduk ama topsuz alanda hareket etmede etkili değildik. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve performansımız çok gelişti. Hücum kurgusunda işleri doğru şekilde yapamıyorduk, ancak ikinci yarıda daha iyiydik."

Anfield atmosferiyle ilgili olarak ise Maresca, "BBC" kanalının aktardığına göre şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu gürültüyle nasıl baş edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor, çünkü deplasmandaki tüm maçlarımızda bu bizimle olacak; gürültü olacak. Bununla baş etmemiz ve kendi gürültümüzü çıkarmamız gerekiyor. Bizim gürültümüz maçları kazanmaktır. Maç sonunda taraftarlarımızla birlikte duyduğumuz o duygu ve bizim gürültümüz, harika bir duygu ve özel bir gürültü."

Manchester City'nin mali kurallara ilişkin 100'den fazla ihlalle suçlanması nedeniyle atmosferin normalden daha coşkulu olup olmadığı sorulduğunda İtalyan teknik adam şöyle yanıt verdi: "Tam olarak bilmiyorum, City ile daha önce bir kez üçleme sezonunda buraya gelmiştim (Guardiola'nın yardımcısı olduğu dönemde). Bu gürültü ve coşkunun ortasında böyle bir maç oynamak harikaydı. Sesimizi duyurmamız ve onların gürültüsüyle baş etmemiz gerekiyor."

Saha dışındaki sorunların takımı motive edip edebileceği konusunda ise şunları kaydetti: "Belki evet, belki hayır. Bilmiyorum. Bu sorunlar taraftarlarla bir bağ oluşturabilir. Hafta içinde şunu söyledim: Coşkunuzu gösterin, coşkuyu alevlendirin, umarız zaferi kutlarız. Odaklanabileceğimiz tek şey bu."

Taraftarlara kutlamak için bir sebep vermenin önemine dair ise şöyle konuştu: "Kesinlikle, pek çok nedenden dolayı. Kulübün 10-15 yıl boyunca kupalar kazanmasının ve bunları elde etmek için doğru adımları izlemesinin ardından böyle bir şeyin yaşanması onlar için çok kötü bir duygu. Devam eden bir süreç var, bu doğru zaman değil."

Takımının golleriyle ilgili olarak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Harikaydı. Jeremy (Doku) çok iyiydi, ona iyi bakmamız gerekiyor. Önemli bir oyuncu ama sakatlıktan yeni döndü. Herkesin performansı muhteşemdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir oyuncu fazla olunca topu elde tutmak daha kolay hale geldi, ama ben üç puan için çok mutluyum."

Maresca açıklamalarını şöyle tamamladı: "Futbolun dışındaki şeyleri kontrol edemiyorum, o halde neden gerginlik yaşayayım? Ben oyun planı ve günlük antrenmanlar konusunda gerginlik yaşıyorum, ama gerisi benim elimde değil."

Manchester City 18 puanla Premier Lig puan durumunun zirvesinde yer alıyor (tam puan). Liverpool ise 9 puanda kaldı ve bugün bu sezon Premier Lig'deki ilk yenilgisini aldı.



