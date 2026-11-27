Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, pazar günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak merakla beklenen maçta takımının Arsenal'i yenebileceğine inandığını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, takımının bu sezon büyük maçları kazanabildiğini ve deplasmanda galibiyet alabildiğini daha önce kanıtladığını vurguladı.

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Arsenal 28 puanla liderlik koltuğunda otururken, Manchester City 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor ve ikinci sıradaki Brighton'ın averajla gerisinde yer alıyor.

İtalyan teknik adam, bugün cuma günü düzenlediği maç öncesi basın toplantısında, BBC'nin aktardığına göre güveninin nedenlerini şöyle açıkladı: "Çünkü bu sezon önemli maçları kazanabildiğimizi ve deplasmanda galibiyet alabildiğimizi zaten gösterdik. Orada kazanmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum."

Manchester City'nin son 10 maçta kalesini gole kapatamamasının ardından takımın savunmadaki sağlamlığını yitirmesine de değinen Maresca, şöyle konuştu: "Üst üste dört ya da beş maçta kalemizi gole kapatırken şu anda bunu başaramaz hale geldik. Daha sağlam olabilmek için farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz."

Manchester City'yi Arsenal'den ayıran altı puanlık farkla ilgili soruya ise Maresca, puan tablosundaki konumla meşgul olmak yerine takımını geliştirmeye odaklandığını vurguladı: "Her gün ve her maç için endişeleniyorum, bunlar önemli şeyler. Ancak odak noktam kendi takımımız; nasıl gelişebileceğimiz, hücumda nasıl daha iyi bir performans ortaya koyabileceğimiz, nasıl daha sağlam ve daha etkili olabileceğimiz. Çünkü çok fazla pozisyon üretiyoruz. Şu an önemli, ancak gelişim ve takımla bir şeyler inşa etmek açısından gelecek çok daha önemli."

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Maresca, ligdeki son 4 maçta galibiyet alamamalarının ardından son sonuçların oyuncuların özgüvenine etkisini de şöyle değerlendirdi: "Elbette maç kazanamadığınızda durum ideal olmuyor. Ancak sezonun başında galibiyetler aldık. Ayrıca maç kazanmaya alışması gereken yedi ya da sekiz yeni oyuncumuz var. Dolayısıyla bu, zaman gerektiren bir süreç."

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Maresca, Arsenal ile yapılan karşılaştırmalar karşısında takımını da savundu: "Maçı kazanmak için elimizdeki her şeyi ortaya koyacağız. Ancak biz 1 Kasım'a kadar iki buçuk ay boyunca ligin zirvesindeydik. Şimdi artık lider değiliz ve herkes karşılaştırma yapmaya başladı. Bana göre bir tarafta yedi yıldır birlikte çalışan bir takım, diğer tarafta yalnızca dört aydır birlikte çalışan bir takım var. Bu yüzden ikisini karşılaştırmak mümkün değil. Herkesin bunu yapmaya çalıştığını anlıyorum ama benim açımdan durum son derece net."

İtalyan teknik adam şöyle devam etti: "Onlar (Arsenal) Premier Lig'i kazandılar ve Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiler. Bu da şu anda ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu anda belki de en iyi takım oldukları şüphesiz. Bizim açımızdan sorun oldukça açık: ürettiğimiz pozisyonlarla kalemizde gördüğümüz goller arasındaki fark."

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Öte yandan Maresca, sakatlığını atlatan Antoine Semenyo'nun sahalara dönmeye yaklaştığını açıkladı ve oyuncunun son dönemde kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu bizim için iyi bir haber. Sahaya geri döndü ve dönüşüne çok yakın. Gelecek hafta forma giyebilecek durumda olmasını umuyoruz, bunun gerçekleşmesini diliyoruz."

Oyuncunun yokluğunun takıma etkisiyle ilgili olarak ise teknik direktör, aralarında geçen esprili bir konuşmayı paylaştı: "Dün onunla gülüşüyorduk. Premier Lig'de kazandığımız son maçın üzerinden epey zaman geçtiğini söyledim. Bu yüzden maç kazanabilmemiz için bir an önce geri dönmesine ihtiyacımız olduğunu ona ilettim."

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Manchester City teknik direktörü, takımın sonuçlarındaki düşüşün ardından verdiği röportajda moralsiz görünen Erling Haaland'ın ruh haline de değinerek şunları söyledi: "Bence Erling kazanmayı seven bir oyuncu. Maç kazanamadığımızda mutlu olmaması doğal. Ancak bu yalnızca onunla sınırlı değil, herkes için geçerli."

Maresca sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece birkaç hafta önce sahada dans ettiğini unutmayın. Pek çok şey yazabilir, farklı şekillerde düşünebilirsiniz. Erling üzgün, ben de maç kazanamadığımız için üzgünüm. Ancak bu bizim mesleğimiz, futbol bu. İşte bu yüzden dengeyi korumam gerekiyor."

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İtalyan teknik adam, Haaland'ın hayal kırıklığının formundaki düşüşe yol açtığı görüşünü kabul etmeyerek şöyle konuştu: "Bence maç kazandığımız ve topu alamadığı zamanlarda bile öfkesini dile getiriyordu. O bir santrfor ve bu oyuncular gol atmak ve maç kazanmak için günü gününe yaşar. Gol atamadıklarında ya da kazanamadıklarında üzülürler. Bu yüzden bunun performansını etkilediğini düşünmüyorum, ancak galibiyet alamamaktan kesinlikle mutsuz ve herkes de aynı şeyi hissediyor."