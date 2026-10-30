Manchester City'nin teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca, takımın file bekçisi Gianluigi Donnarumma'nın "dokunulmaz" bir seçenek olmadığını, ancak aynı zamanda yarın cumartesi Premier Lig'de Brighton'a karşı oynanacak maçta takım kadrosunda ilk ve temel tercih olacağını vurguladı.

İtalyan kaleci, sezonun ilk aylarında yaptığı bir dizi hatanın ardından son dönemde seviyesiyle ilgili eleştirilere maruz kaldı. Eski Paris Saint-Germain kalecisine yönelik baskılar, City'nin hafta ortasında Brighton'a karşı penaltılarla kazandığı Lig Kupası maçında yedeği Jeronimo Rulli'nin dikkat çeken performansının ardından arttı.

Bu baskılara rağmen Maresca, 27 yaşındaki kalecisine olan tam güvenini tazeleyerek cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Brighton karşısında ilk 11'de yer alacağını teyit etti.

ESPN sitesinin aktardığına göre tutumunu açıklayan Maresca şöyle konuştu: ESPN: "Bence şu anda kadronun Gigio + 10 oyuncu olduğunu söylemekle, onun dokunulmaz bir oyuncu olduğunu söylemek arasında bir fark var; bunlar tamamen farklı iki şey. Kadro dışı bırakılamayacak hiçbir oyuncu yoktur, ancak şu anki durumda kadroyu Gigio + 10 oyuncu olarak görüyorum."

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Brighton'un teknik direktörü Fabian Hürzeler, takımının Manchester City'ye karşı (2-2) berabere kalınan maçın ardından penaltılarla aldığı yenilginin rövanşını almayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak Maresca bu açıklamaların önemini küçümserken, aynı zamanda puan tablosunda üçüncü sırada yer alan takıma karşı yeni ve zorlu bir sınav beklediğini belirtti.

Maresca, rövanş açıklamaları hakkında şunları söyledi: "Yine zorlu bir maç olacak. Rakip farklı bir turnuvada ya da farklı bir dizilişle oynasa da, her zaman inisiyatif almaya ve hücum için baskı yapmaya çalışıyorlar. Çok sayıda hücum oyuncusuna sahipler ve birçok pozisyon üretiyorlar, ama biz de kazanmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız. Rövanş ve o türden konuşmalara gelince, bu onları ilgilendiren bir şey, bizi değil."

Maresca, Hürzeler'in City'nin Kupa maçında şanslı olduğu yönündeki iddiasına ise kısaca şu yorumu yaptı: "Onun söylediği bu, her teknik direktörün kendi gözüyle gördüğüne göre bir görüşü ve bir bakış açısı var. Söylediğine saygı duyuyorum, biz ise maça hazırlanıyoruz ve kazanmaya devam etmek için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

Basın toplantısının kenarında Maresca, bir disiplin ihlali nedeniyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından, halihazırda Everton'a kiralık olan takımın eski oyuncusu Jack Grealish hakkında da konuştu.

Maresca, Grealish'in yeniden üst seviyelere dönüp dönemeyeceği konusunda görüş bildirmeyi reddederek, onun hakkında şu değerlendirmeyle yetindi: "Hâlâ onun iyi bir çocuk olduğunu, kocaman ve harika bir kalbe sahip olduğunu düşünüyorum, buna gerçekten hâlâ inanıyorum."