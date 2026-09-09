Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Dragao Stadı'nda Porto'yu 2-0 mağlup ederek ikna edici bir galibiyetle başladı.

İkinci yarıda Haaland'ın attığı belirleyici ikili golün yanı sıra, yükselen yıldız Faslı Ayoub Bouaddi, ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta orta sahadaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

18 yaşındaki oyuncu oyuna hâkim bir görüntü çizerek 55 pasından 54'ünü yerine ulaştırdı ve 76. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bırakmadan önce yedi kez topu geri kazandı.

Teknik direktör Enzo Maresca, zorlu bir Avrupa deplasman maçında takımın gösterdiği kolektif kararlılıktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve kadrosunun kalitesine ve derinliğine dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, maç sonrasında genel performansa ilişkin değerlendirmesinde Amazon Prime'a şunları söyledi: "Sanırım özellikle ilk yarıda daha fazla gol atabilirdik, ancak genel olarak maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maçı kazanmak için yeterince fırsat ürettik. Fazla gol yemedik. Burada birkaç pozisyon vermemiz doğaldır, dolayısıyla genel performanstan memnunum. Sanırım takımdaki tüm oyuncuların iyi olması bakımından şanslıyım ve bu, teknik direktör için işleri kolaylaştırıyor çünkü hepsine oyun süresi verebiliyor. Bu akşam sahaya çıkan oyuncuların mükemmel olduğunu düşünüyorum."

Şöyle sürdürdü: "Maresca, dikkatini Bouaddi'nin büyük sahnedeki sakin performansına yöneltince, genç oyuncuyu özellikle övdü ve sergilediği performansın etkileyici olduğunu, sahayı bu şekilde yönetmesini kendisinden daha deneyimli oyunculardan beklediğini vurguladı."

Şunları ifade etti: "İyi olan şu ki, bu maçın nasıl yönetileceğini Haaland, Ruben Dias ve Mateo Kovacic'ten beklersiniz, ancak Ayoub Bouaddi hiç şaşkınlığa düşmedi. Çok iyiydi ve performansın etkileyici olduğunu düşünüyorum."