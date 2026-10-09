Maresca, Anfield mücadelesi öncesi Haaland'ın durumunu netleştirdi

Manchester City, beklenen Liverpool karşılaşması öncesinde önemli bir moral buldu. İtalyan teknik direktör Enzo Maresca, Norveçli yıldız Erling Haaland'ın durumunu netleştirerek, Premier Lig kapsamında pazar günü Anfield'da oynanacak maça hazır olduğunu doğruladı.

Maresca, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Haaland'ın milli ara sonrasında formunu geri kazandığını ve Liverpool karşısındaki zorlu sınava katılmaya hazır hale geldiğini açıkladı.

İtalyan teknik adam, Anfield'da beklenen atmosferden söz ederek coşkulu bir taraftar karşılamasıyla yüzleşme ihtimaline işaret etti, ancak oyuncularının saha içindeki konsantrasyonunun gerekliliğinin altını çizdi; zira kontrol edebilecekleri yönün yeşil sahadaki performans olduğunu belirtti.

Maresca, ister Liverpool karşısında ister Ipswich karşısında olsun, her maç öncesinde kaygının kendisine eşlik ettiğini ekledi ve bu tür büyük karşılaşmalara çıkmanın, onu teknik direktörlük dünyasına iten sebeplerden biri olduğunu vurguladı.

46 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig'deki ilk beş maçını kazandıktan sonra Manchester City ile kusursuz başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor. Liverpool karşısında alacağı galibiyet ona üst üste altıncı galibiyeti ve bu müsabakada böyle bir başlangıcı yakalayan sınırlı sayıdaki teknik direktör listesine giren tarihi bir başarıyı kazandıracak.

Maresca, Manchester City içindeki üçüncü tecrübesini yaşıyor; daha önce kulübün akademisinde, ardından Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapmıştı ve takımın tarihi üçlüyle taçlandığı 2022-2023 sezonunda teknik ekibin bir parçasıydı.



