Marcus Rashford'la Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdı!

Solskjaer, Rashford'ın Ronaldo'nun seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor.

Marcus Rashford'la 'yu karşılaştıran Ole Gunna Solskjaer, oyuncusunun Portekizli yıldızın seviyesine ulaşabileceğine inanıyor.

formasıyla üç Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi tadan Ronaldo, kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor. Solskjaer'e göre Rashford'ın da böyle olmaması için bir neden yok.

Solksjaer basın toplantısında yaptığı açıklamada "Ronaldo ve Rashford'ı karşılaştırmak çok doğal. Yetenek, vücut, tavır, özellikler - ikisinde de hepsi var. Rashford çok çok büyük bir oyuncu olmak için her şeye sahip. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon United formasıyla 13 gol atarken bunların 10'unu Premier Lig'de kaydetti.