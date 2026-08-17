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Marcus Rashford, Mohamed Salah'ın izinden mi gidiyor?

M. Rashford
M. United
M. Salah
Transfers
Trabzonspor - Ferencvaros
Trabzonspor
Ferencvaros
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Perde arkasında bir Türk teklifi

Manchester United forveti Marcus Rashford'un geleceğine dair belirsizlik, İngiliz oyuncunun geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirmesinin ardından mevcut yaz transfer döneminde giderek artıyor.

Manchester United daha önce Rashford'u tamamen satma isteğini dile getirmişti, ancak haftalık yaklaşık 325 bin sterlin olarak tahmin edilen yüksek maaşı, kendisini kadrosuna katmak isteyen kulüplerle anlaşmaya varılması önünde bir engel oluşturuyor.

Güvenilir Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na göre, Türkiye'nin «üç büyükler»inden biri bu hafta Rashford'un menajeriyle transferin tamamlanma koşullarını öğrenmek için temasa geçti; ancak ilgilenen kulübün kimliği henüz açıklanmadı.

Bu gelişme, Manchester United'ın ya da teknik direktör Michael Carrick'in İngiliz forvetin takımdaki geleceğine dair kesin herhangi bir garanti vermemesi üzerine gündeme geldi.

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, mevcut yaz transfer döneminde Trabzonspor kapısından bonservissiz bir transferle Türkiye Ligi'ne geçmişti; bu da başka bir kulübe transferinin aksaması halinde Rashford'un aynı deneyimi tekrarlama ihtimalinin önünü açıyor.

Şu an itibarıyla Rashford'un transfer piyasasının son gününün ardından da Manchester United kadrosunda kalması bekleniyor, ancak bir sonraki adımıyla ilgili belirsizliğin sürmesiyle birlikte geleceği hâlâ tüm ihtimallere açık.

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