Marcus Rashford, Manchester United'da tarihe geçmeye çok yakın

İngiliz oyuncu, 2020-21 sezonunda Avrupa liglerinde 7 gol kaydederek Manchester United'ın tarih kitaplarındaki yerini sağlama alıyor.

Marcus Rashford, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad'a karşı 64. dakikada ekibinin 3. golünü kaydetti ve Bobby Charlton tarafından kırılan Manchester United rekoruna çok yaklaştı.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 32 maçta 17 gol attı. Bu gollerin 7'sini Avrupa liglerinde kaydeden Rashford, Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi Charlton ile yarışıyor.

Rashford rekora koşuyor

Rashford, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinden önce rol aldığı devler liginde 6 gol kaydetti, son olarak da UEFA Avrupa Ligi'nde golünü atarak Avrupa'daki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Bobby Charlton, Manchester United formasıyla bu başarıyı elde eden son İngiliz oyuncuydu. Charlton, 1964-65 Fuar Şehirleri Kupası'nda 8 gol kaydetti.

Öte yandan bu sezon Avrupa'da Rashford'u yalnızca Erling Haaland geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'ya karşı golünü kaydeden Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 8 gole ulaştı.

Rashford'un Manchester United için genel rekoru

Rashford, 2016'da Manchester United için ilk kez forma giymesininden bu yana Kırmızı Şeytanlar'ın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

İngiliz oyuncu Ada ekibi için toplam 251 maçta 89 gol atarken, 51 asist kaydetti.

Sıradaki ne?

Pazar günü Premier Lig'de Newcastle United ile karşılaşacak Kırmızı Şeytanlar'da Rashford, gol sayısını artırma şansına sahip olacak.

Kırmızı Şeytanlar, Sociedad ile Avrupa Ligi çatışmasının ikinci ayağına odaklanmadan önce, hız belirleyiciler Manchester City üzerindeki baskıyı sürdürmek için Magpies'i yenmek zorundadır.