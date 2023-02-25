Marcus Rashford, Manchester United'da yükselen formunun sırrını açıkladı

Manchester United'da kariyerinin en gollü sezonunu geçiren Marcus Rashford yükselen performansını nasıl yakaladığını açıkladı.

Rashford bu sezon iyi bir form yakaladı

Manchester United'ın şu anda en golcü oyuncusu

Wayne Rooney'nin rekorunu egale etti

NE OLDU? İngiliz oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın ardından istikrarlı bir grafik çizdi ve Kırmızı Şeytanlar için 37 maçta 24 gol, 7 asist üretti. Rashford formunun sırrını iyi çalışmaya ve güçlü bir zihne bağlıyor.

NE SÖYLENDİ? The Guardian'a konuşan Marcus Rashford şunları söyledi: "Sakatlık problemleriyle nasıl uğraştığımı kulüptekiler dışında kimse bilmiyor. Kendimden çok fazla ödün vermem gereken bir dönem geçirdim. Elimden geldiğince çabaladım ve işte buradayım. Futbol %95 zihin meselesidir. Bu sizin performansınızın temelini oluşturur. Birçok oyuncu yeteneğiyle üst seviyede oynuyor ancak onları diğerlerinden ayıran bir şey de zihniyetleri. Bunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu görebiliyorum. Kendimi gol bulmak, maç ve kupalar kazanmak için çok daha fazla odaklıyorum."

BÜYÜK RESİM: Marcus Rashford, 37 maçta attığı 24 gol ile şu anda Manchester United'ın en golcü ismi. Geçen hafta Leicester City'ye karşı attığı golle, kulüp efsanesi Wayne Rooney'nin Old Traford'da üst üste yedi Premier Lig maçında gol atarak kaydettiği rekoru egale etti.

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