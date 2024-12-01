Marcus Rashford, Eric Cantona'nın rekorunu kırdı

Marcus Rashford, Premier Lig’deki gol sayısında Eden Hazard’ı gol katkısıyla da Eric Cantona'yı geride bıraktı.

Rashford, Ruben Amorim döneminde kendini buldu

Hazard ile Cantona'nın rekorlarını geride bıraktı

Manchester United, Everton'ı mağlup etti

NE OLDU? Manchester United, Premier Lig'in 13. haftasında Everton'ı konuk ettiği maçta Marcus Rashford ile Joshua Zirkzee'nin golleriyle rakibine henüz 64. dakikada 4-0'lık üstünlük kurdu. Erik ten Hag'ın ardından Ruben Amorim yönetiminde yeni bir sayfa açan Manchester United'da Marcus Rashford değişimiyle dikkat çekerken Eden Hazard ile Eric Cantona'nın rekorlarını geride bıraktı.

BÜYÜK RESİM: Everton karşısında 2 gol atan Marcus Rashford, Premier Lig'de yaptığı 127 gol katkısıyla Eric Cantona'yı geride bıraktı. Marcus Rashford aynı zamanda Premier Lig’deki gol sayısında Eden Hazard’ı geride bıraktı. Rashford'ın 87 golü bulunurken Eden Hazard'ın 85 golü var.

Erik Ten Hag döneminde Premier Lig'de sadece 1 gol atan Marcus Rashford, Ruben Amorim ile çıktığı 3. maçta 3. golünü attı.

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Bu sezon Erik ten Hag yönetimindeki 9 Premier Lig maçında dört gol bulamayan Manchester United, Ruben Amorim'in ligdeki ikinci yönetiminde rakip ağları dört kez sarstı.

Manchester United bir sonraki maçını 4 Aralık'ta Arsenal deplasmanında oynayacak. Ardından 7 Aralık'ta Nottingham Forest'ı konuk edecekler.